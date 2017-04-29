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القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

ضبط بحوزتهما أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر وسلاح ناري

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت -بفضل الله- عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص أمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت -بفضل الله- عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص أمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:10 PM

القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

ضبط بحوزتهما أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر وسلاح ناري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت -بفضل الله- عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص أمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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