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متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة

قالت: الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة العملية التعليمية

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.

وأكدت في مداخلة مع قناة الإخبارية " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.

وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة
سبق

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.

وأكدت في مداخلة مع قناة الإخبارية " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.

وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
12:33 AM

متحدث‫ "التعليم": سنعلن تفاصيل آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة

قالت: الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم وجودة العملية التعليمية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,333

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري بأنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة تفاصيل آلية الاختبارات.

وأكدت في مداخلة مع قناة الإخبارية " أن الوزارة مستعدة بكافة خططها فيما يتعلق بآلية الاختبارات، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن كافة التفاصيل التي سيتم اتباعها.

وأوضحت أن الوزارة تدرس بشكل كامل الوضع بما يحقق مصلحة الطلاب وسلامتهم والتحقق من جودة العملية التعليمية ومعرفة نواتجه، مشيرة بأنه لابد أن تكون هناك اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال المرحلة الماضية والقيام على الخطط العلاجية للطلاب. مبينة أنه سيتم الإعلان عنها في وقت قريب بإذن الله.

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