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شاهد.. تشكيلة الأخضر في أول مباراة رسمية للمدرب "رينارد"

اختار إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طريقة لعب 4-5-1؛ وذلك عندما يواجه منتخب اليمن في السابعة من مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب البحرين الوطني.

وجاءت تشكيلة رينارد في أول مباراة رسمية له مع الأخضر على النحو التالي:
عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. تشكيلة الأخضر في أول مباراة رسمية للمدرب "رينارد"
سبق

اختار إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طريقة لعب 4-5-1؛ وذلك عندما يواجه منتخب اليمن في السابعة من مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب البحرين الوطني.

وجاءت تشكيلة رينارد في أول مباراة رسمية له مع الأخضر على النحو التالي:
عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
06:10 PM

شاهد.. تشكيلة الأخضر في أول مباراة رسمية للمدرب "رينارد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,931

اختار إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طريقة لعب 4-5-1؛ وذلك عندما يواجه منتخب اليمن في السابعة من مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب البحرين الوطني.

وجاءت تشكيلة رينارد في أول مباراة رسمية له مع الأخضر على النحو التالي:
عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي البليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، خالد السميري، سالم الدوسري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

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