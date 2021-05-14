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بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين

قال: سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة حيث سيوفر لنا 500 مليار دولار

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.

وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .

ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.

وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .

فيروس كورونا الجديد

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بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين
سبق

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.

وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .

ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.

وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
05:43 PM

بسبب كورونا .. ترامب يهدد بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين

قال: سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة حيث سيوفر لنا 500 مليار دولار

A A A
خالد علي - الرياض
7
4,284

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تهديداً بقطع العلاقات بشكل كامل مع الصين، وذلك خلال لقاء مع قناة "فوكس بزنس" الأمريكية اليوم.

وقال ترامب إنه لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني في الوقت الحالي مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا .

ورداً على أسئلة حول العقوبات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين قال إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها ويمكن أن يكون من ضمنها قطع العلاقة بالكامل مع الصين.

وأشار ترامب إلى أن قطع العلاقات مع الصين سيكون مفيدًا اقتصادياً للولايات المتحدة، حيث سيوفر لهم 500 مليار دولار دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل .

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