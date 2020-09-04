"مدني مكة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ10 مساء

"الأرصاد" نبّهت من سحب رعدية ممطرة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، محافظات: (الطائف، وجدة وأضم، وتربة وميسان، وبحرة، وخليص، ورابغ).