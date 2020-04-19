الأمطار والضباب يتسببان في حادثين مروريين بـ"بني حسن".. ولا إغلاق لعقبات الباحة

مدني المنطقة أهاب بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية

هطلت، اليوم الأحد، أمطار من متوسطة إلى خفيفة شملت عدة محافظات بمنطقة الباحة، كما تسببت الأمطار والضباب في وقوع حادثين مروريين بمحافظة بني حسن خلّفت 7 إصابات، فيما لم تُسجّل إغلاق أي عقبة من العقبات التي تربط تهامة الباحة بسراتها مع انتشار لدوريات السلامة لمسح مداخل الأودية والسدود.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن من بشائر الخير والبركة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم على كلٍ من محافظة بلجرشي ومدينة الباحة ومركز بني فروة ومركز بني سار ومركز الشطيبة ومركز بني كبير ومركز بيدة ومحافظة المخواة ومحافظة بني حسن ومركز نخال نتج عن ذلك حادثين في محافظة بني حسن نتيجة الأمطار والضباب الكثيف وخلّف الحادثان 7 إصابات.

وأضاف "الغامدي": لم يتم إغلاق أي عقبة بالمنطقة وما تزال دوريات السلامة تقوم بأعمال المسح على مداخل الأودية والسدود ولم يتم تسجيل أي ملاحظة ولله الحمد.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها مع الأخذ بتحذيرات الدفاع المدني عن الحالة المطرية والتي تستمر بمشيئة الله حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٨/٢٨ .