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الرئيس الجزائري السابق يرفض رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية

طالب بعدم عرقلة مسيرة الشعب

كشف الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال، اليوم (الثلاثاء)، أنه رفض مقترحًا للفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بـ"توفيق"، برئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، التي ستوكل إليها مهمة تسيير الأمور في الجزائر عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال "زروال" في رسالة نشرتها صحيفة "الخبر": "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي الفريق المتقاعد محمد مدين، بطلب منه وقد حمل لي اقتراحًا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح جرى بالاتفاق مع المستشار لدى الرئاسة السعيد بوتفليقة".

وأضاف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وذكر الرئيس السابق أنه شعر مثل كل الجزائريين بفخر كبير عندما شاهد ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية.

ونصح "زروال" أصحاب القرار بالتحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب الجزائري لتفادي أي انزلاق بسبب خطورة الوضعية الحالية للبلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الجزائري السابق يرفض رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية
سبق

كشف الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال، اليوم (الثلاثاء)، أنه رفض مقترحًا للفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بـ"توفيق"، برئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، التي ستوكل إليها مهمة تسيير الأمور في الجزائر عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال "زروال" في رسالة نشرتها صحيفة "الخبر": "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي الفريق المتقاعد محمد مدين، بطلب منه وقد حمل لي اقتراحًا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح جرى بالاتفاق مع المستشار لدى الرئاسة السعيد بوتفليقة".

وأضاف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وذكر الرئيس السابق أنه شعر مثل كل الجزائريين بفخر كبير عندما شاهد ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية.

ونصح "زروال" أصحاب القرار بالتحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب الجزائري لتفادي أي انزلاق بسبب خطورة الوضعية الحالية للبلاد.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
06:21 PM

الرئيس الجزائري السابق يرفض رئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية

طالب بعدم عرقلة مسيرة الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال، اليوم (الثلاثاء)، أنه رفض مقترحًا للفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بـ"توفيق"، برئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، التي ستوكل إليها مهمة تسيير الأمور في الجزائر عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال "زروال" في رسالة نشرتها صحيفة "الخبر": "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي الفريق المتقاعد محمد مدين، بطلب منه وقد حمل لي اقتراحًا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح جرى بالاتفاق مع المستشار لدى الرئاسة السعيد بوتفليقة".

وأضاف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وذكر الرئيس السابق أنه شعر مثل كل الجزائريين بفخر كبير عندما شاهد ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية.

ونصح "زروال" أصحاب القرار بالتحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب الجزائري لتفادي أي انزلاق بسبب خطورة الوضعية الحالية للبلاد.

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