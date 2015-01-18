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"التحالف": طائرات "إف-15" الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية

طالب أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات الميليشيا حرصًا على سلامتهم

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن طائرات (إف-15) الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية، استُخدمتا اليوم، مشيرة إلى تنفيذ عمليات جوية على مدار الـ24 ساعة فوق العاصمة صنعاء.

وطالبت قيادة قوات التحالف أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات ميليشيا الحوثي حرصًا على سلامتهم.

وأكدت قيادة قوات التحالف أن الطائرات الهجومية (إف-15) و(إف-١٦) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وأضافت: استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد.

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"التحالف": طائرات "إف-15" الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية
سبق

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن طائرات (إف-15) الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية، استُخدمتا اليوم، مشيرة إلى تنفيذ عمليات جوية على مدار الـ24 ساعة فوق العاصمة صنعاء.

وطالبت قيادة قوات التحالف أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات ميليشيا الحوثي حرصًا على سلامتهم.

وأكدت قيادة قوات التحالف أن الطائرات الهجومية (إف-15) و(إف-١٦) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وأضافت: استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:31 PM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

"التحالف": طائرات "إف-15" الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية

طالب أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات الميليشيا حرصًا على سلامتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,033

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن طائرات (إف-15) الهجومية دمَّرت منصتَيْن لإطلاق الصواريخ الباليستية، استُخدمتا اليوم، مشيرة إلى تنفيذ عمليات جوية على مدار الـ24 ساعة فوق العاصمة صنعاء.

وطالبت قيادة قوات التحالف أهالي صنعاء بالابتعاد عن معسكرات ميليشيا الحوثي حرصًا على سلامتهم.

وأكدت قيادة قوات التحالف أن الطائرات الهجومية (إف-15) و(إف-١٦) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وأضافت: استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد.

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