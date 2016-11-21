خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" تجوب 23 موقعًا بالمملكة

توفر إصدار بطاقة الهوية وتجديدها وبدل تالف عنها.. للرجال والنساء

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (23) موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة أبها، والكلية التقنية بمحافظة النماص، ومركز خلال بمحافظة محايل عسير، لمدة يومين لكل موقع، وللنساء في المستشفى السعودي الألماني بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم؛ فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة ومقر شركة الكهرباء في محافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم خدماتها للرجال يوم غد الاثنين في مركز التأهيل الشامل بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في فرع النيابة العامة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر قيادة الدوريات الأمنية بالقصيم، ويوم الخميس في مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة لمدة يوم لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للنساء في مقر شركة ساسرف بالجبيل، ويوم الثلاثاء في كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة قرية العليا لمدة يوم واحد لكل منهما، وللرجال في البريد السعودي بمحافظة الأحساء لمدة يومين، ويوم الأربعاء في المحكمة العامة بالدمام لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز حلبان، ويوم الأربعاء في مركز طحي التابعة لمحافظة القويعية لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة خدماتها للرجال والنساء يوم غد الاثنين في مركز عرجاء التابع لمحافظة الحناكية، ومركز العرايد التابع لمحافظة خيبر لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جماجم لمدة ثلاثة أيام، وفي منطقة حائل تقدم الخدمة للرجال يوم غد الاثنين في مقر الإمارة بالمنطقة لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها؛ حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.