100 ريال.. سعر الطرح النهائي في اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية"

أكدت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في الأسهم بنجاح

أعلنت، شركة "جي آي بي كابيتال" المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" للاكتتاب العام، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، بتغطية بلغت 126.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وأنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد.

وكشفت أن الفئات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة؛ حيث خصص لها (15.000.000) سهم عادي، وتمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى، ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح؛ فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (1.500.000) سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ونوهت بأنه يحق لمدير الاكتتاب موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى (13.500.000) سهم عادي تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية سبَق لها أن وافقت بتاريخ 28/ 06/ 2021 على طلب "العربية" طرح (15.000.000) سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة البالغ رأسمالها (500.000.000) ريال سعودي للاكتتاب العام.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات ونشرة الإصدار، من خلال زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية "العربية" www.al-arabia.com، أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.