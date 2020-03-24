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فيروس آخر يضرب الصين.. ينتقل عبر القوارض

أدى إلى وفاة شخص.. وفحص 32 آخرين

أدى فيروس "هنتا" إلى وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات.

وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض فايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس "هنتا" قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

يشار إلى أن فيروسات "هنتا" بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .

فيروس هنتا الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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فيروس آخر يضرب الصين.. ينتقل عبر القوارض
سبق

أدى فيروس "هنتا" إلى وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات.

وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض فايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس "هنتا" قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

يشار إلى أن فيروسات "هنتا" بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:06 PM

فيروس آخر يضرب الصين.. ينتقل عبر القوارض

أدى إلى وفاة شخص.. وفحص 32 آخرين

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,451

أدى فيروس "هنتا" إلى وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات.

وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض فايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس "هنتا" قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

يشار إلى أن فيروسات "هنتا" بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .

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