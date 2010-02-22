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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة 11 مساءً

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل تيماء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 3 مساءً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة 11 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 3 مساءً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
11:59 AM

تبوك.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الساعة 11 مساءً

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل تيماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 3 مساءً، وتستمر حتى الساعة 11 ليلاً.

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