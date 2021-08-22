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مكة.. الإعلان عن مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية

يهدف إلى بناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن تأهيل المتنافسين لمشروع "رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها".

ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية مع الوثائق الداعمة إلى لجنة التأهيل المسبّق بإدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

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اعلان
مكة.. الإعلان عن مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية
سبق

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن تأهيل المتنافسين لمشروع "رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها".

ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية مع الوثائق الداعمة إلى لجنة التأهيل المسبّق بإدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:33 PM

مكة.. الإعلان عن مشروع رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية

يهدف إلى بناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة عن تأهيل المتنافسين لمشروع "رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها".

ويهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية مع الوثائق الداعمة إلى لجنة التأهيل المسبّق بإدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

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