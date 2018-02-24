شاهد.. تساقط البرد يحطم زجاج المركبات ويتسبب في نفوق المواشي بالمدينة

تعطل الحركة المرورية في عدة مواقع.. و "المدني" يدعو الجميع إلى الحذر

تصوير: عبدالرحيم السهلي و مشعل الحربي



شهدت المدينة المنورة ومحافظاتها، صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مازالت مستمرة حتى الآن، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، ومنعت الجهات المعنية قاصدي منتزه البيضاء البري من دخوله نتيجة السيول وجريان الأودية في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تساقط البرد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، كما رصدت "سبق" صوراً للأمطار التي تهطل منذ ساعات، فيما تسبب تساقط البرد في تكسير زجاج بعض المركبات ونفوق في المواشي.

وأطلق الإنذار المبكر تحذيراً بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي الى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة تشمل "المثامة وجبال الأجرد" والأجزاء المجاورة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.

وقال المديرية: "وردنا تنبية متقدم من الهيئه العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة اإلى غزيرة، وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٦/٨ حتى الواحدة ظهرا".

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر، والانتباه أثناء قيادة المركبات، وخاصة في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط، والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للنزلاق والانجراف، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة".

وأكد العقيد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأسفرت الأمطار عن تعطل الحركة المرورية في بعض الشوارع نتيجة تجمع المياه خصوصًا بطريق الدائري الثاني والدعيثة والعزيزية وحي عروة وطريق الجامعات والحرة الشرقية.

وخرج الأهالي إلى المنتزهات البرية وإلى خارج المدينة من أجل التنزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة والممطرة خصوصاً في منتزه البيضاء البري وحمراء الأسد، فيما تنتشر الجهات المعنية بالقرب من الأودية ومجاري السيول.

