الليلة في جدة.. ريال مدريد وأتلتيكو بينهما لقب "سوبر"

زيدان يسعى للثأر.. و"سيميوني" للتأكيد

يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، بوصفه حدثًا رياضيًّا منتظرًا، يُقام لأول مرة في السعودية، ولأول مرة على مستوى القارة الآسيوية أيضًا.

"ديربي مدريد" هو العنوان الأبرز لهذه المواجهة المنتظرة التي تندرج تحت عنوان "جودة الحياة".

وكان ريال مدريد قد ضرب شباك فالنسيا في اللقاء الماضي بنتيجة (3 - 1)، فيما قلب أتلتيكو مدريد الطاولة على برشلونة بعد أن خرج فائزًا بنتيجة (3 - 2)؛ ليتأهل الفريقان معًا إلى المباراة النهائية التي تقام لأول مرة عبر التاريخ بوجود 4 أندية من كبار "الليغا" هناك.

وسبق للفريقين أن التقيا على لقب كأس السوبر في مواجهتين "ذهابًا وإيابًا" من نسخة عام 2014م، وسيطر التعادل (1-1) في اللقاء الأول، وكسب أتلتيكو الإياب (1 - 0)؛ ليعلن نفسه بطلاً للمسابقة آنذاك، وبالمدرب الحالي ذاته، الأرجنتيني دييغو سيميوني؛ لذا من المتوقع أن يسعى الريال للثأر من الأتلتيكو، وخطف الكأس (10 ألقاب سابقة).

فيما يسعى سيميوني لكتابة ملحمة كروية أخرى مع فريقه، وحمل ثاني كأس لبطولة السوبر الإسباني في تاريخ تدريبه الممتد لـ9 سنوات مع النادي.

وعلى الرغم من افتقار ريال مدريد لجهود ثلاثة من أبرز نجومه، هم البلجيكي هازارد وهدافه الفرنسي كريم بن زيما والويلزي غاريث بيل، إلا أن الفريق تمكن من فرض هيمنته في الموقعة الماضية أمام فالنسيا؛ ليثبت زين الدين زيدان كفاءته العالية مجددًا على خصومه في إسبانيا، ويقترب أكثر من كتابة مجد شخصي جديد له على مستوى التدريب.