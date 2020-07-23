سلطنة عمان: 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 727 حالة شفاء والإجمالي 52.247

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3427 حالة شفاء من المرض.

كما سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 727 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 52.247 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.