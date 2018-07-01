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بدء التسجيل في النادي الصيفي بـ"تقنية جدة".. اليوم

يبدأ النادي الصيفي التقني بمقر مبنى النشاط بالكلية التقنية بجدة، اليوم، ولمدة أسبوع، في استقبال طلبات التسجيل للراغبين من متدربي المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية وطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، في الانضمام لفعاليات النادي الذي تنظمه الكلية بمقرها على طريق مكة السريع.

ويستقبل النادي التسجيل عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejJnH3B_XZC0rFrj0fiUci8ViMHlCvxGWff0l2Dc5Hxsvu0w/viewform ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية والبرامج الهادفة التي تنفذها المؤسسة العامة، برعاية ودعم مالي من إدارة الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث ينظم النادي فعالياته يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة ليلاً بمقر مركز النشاط خلال الفترة من 17 شوال وحتى 23 ذي القعدة من العام الجاري.

وثمّن عميد الكلية والمشرف العام على النادي المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، موافقة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على فعاليات النادي الذي يشرف عليه عدد من أعضاء هيئة التدريب من ذوي الخبرة والدراية، ما يضمن للمشاركين الاستفادة الكاملة من فعالياته التي تستهدف تنمية قدراتهم واستثمار مواهبهم، وتحقيق التواصل المجتمعي، وتأكيد الهوية الوطنية من خلال العديد من البرامج التقنية وزيارات المعالم الوطنية والمتاحف التاريخية، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي، من خلال برامج تطوير الذات، والرفع من مستوى الوعي لدى المشاركين، وكذلك إيصال الرسالة الهادفة لتأصيل مفهوم المهنة والتقنية على اختلاف تخصصاتها وأقسامها، وتوضيح رسالة المؤسسة وما تضمه وحداتها التدريبية من تخصصات وأقسام تعمل على تأهيل أبناء الوطن.

وأكد "السريعي" أن النادي يقدم كل التسهيلات للمشاركين، ويتيح عبر فعالياته وأنشطته مجالاً حيوياً لتنمية مهارات الشباب المشاركين، والإسهام في إعدادهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة والنفع، وتمكين الشباب من ممارسة هواياتهم بشكل حر في بيئة آمنة، وعبر برامج أخرى تعزز الأمن الفكري والتوعوي لديهم.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين مشرف الشؤون الفنية بالنادي محمد بن عوض الشهري، أن مختلف الفعاليات المتنوعة التي أقرّتها اللجنة المنظمة اشتملت على الفعاليات الوطنية والتقنية والثقافية والترفيهية، والزيارات الهادفة التي تستهدف تنمية عدد من المهارات التقنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة، وأساسيات الكهرباء المنزلية، وصناعة الأفلام الوثائقية، وفن الطباعة وصناعة المجسمات، والذكاء الاصطناعي وصيانة الهاتف الجوال، بالإضافة إلى البرامج التطويرية التي تستهدف المواطنة والقدوة الصالحة وصناعة الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، وتنمية روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بدء التسجيل في النادي الصيفي بـ"تقنية جدة".. اليوم
سبق

يبدأ النادي الصيفي التقني بمقر مبنى النشاط بالكلية التقنية بجدة، اليوم، ولمدة أسبوع، في استقبال طلبات التسجيل للراغبين من متدربي المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية وطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، في الانضمام لفعاليات النادي الذي تنظمه الكلية بمقرها على طريق مكة السريع.

ويستقبل النادي التسجيل عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejJnH3B_XZC0rFrj0fiUci8ViMHlCvxGWff0l2Dc5Hxsvu0w/viewform ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية والبرامج الهادفة التي تنفذها المؤسسة العامة، برعاية ودعم مالي من إدارة الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث ينظم النادي فعالياته يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة ليلاً بمقر مركز النشاط خلال الفترة من 17 شوال وحتى 23 ذي القعدة من العام الجاري.

وثمّن عميد الكلية والمشرف العام على النادي المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، موافقة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على فعاليات النادي الذي يشرف عليه عدد من أعضاء هيئة التدريب من ذوي الخبرة والدراية، ما يضمن للمشاركين الاستفادة الكاملة من فعالياته التي تستهدف تنمية قدراتهم واستثمار مواهبهم، وتحقيق التواصل المجتمعي، وتأكيد الهوية الوطنية من خلال العديد من البرامج التقنية وزيارات المعالم الوطنية والمتاحف التاريخية، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي، من خلال برامج تطوير الذات، والرفع من مستوى الوعي لدى المشاركين، وكذلك إيصال الرسالة الهادفة لتأصيل مفهوم المهنة والتقنية على اختلاف تخصصاتها وأقسامها، وتوضيح رسالة المؤسسة وما تضمه وحداتها التدريبية من تخصصات وأقسام تعمل على تأهيل أبناء الوطن.

وأكد "السريعي" أن النادي يقدم كل التسهيلات للمشاركين، ويتيح عبر فعالياته وأنشطته مجالاً حيوياً لتنمية مهارات الشباب المشاركين، والإسهام في إعدادهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة والنفع، وتمكين الشباب من ممارسة هواياتهم بشكل حر في بيئة آمنة، وعبر برامج أخرى تعزز الأمن الفكري والتوعوي لديهم.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين مشرف الشؤون الفنية بالنادي محمد بن عوض الشهري، أن مختلف الفعاليات المتنوعة التي أقرّتها اللجنة المنظمة اشتملت على الفعاليات الوطنية والتقنية والثقافية والترفيهية، والزيارات الهادفة التي تستهدف تنمية عدد من المهارات التقنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة، وأساسيات الكهرباء المنزلية، وصناعة الأفلام الوثائقية، وفن الطباعة وصناعة المجسمات، والذكاء الاصطناعي وصيانة الهاتف الجوال، بالإضافة إلى البرامج التطويرية التي تستهدف المواطنة والقدوة الصالحة وصناعة الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، وتنمية روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:30 PM

بدء التسجيل في النادي الصيفي بـ"تقنية جدة".. اليوم

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متعب البقمي - جدة
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يبدأ النادي الصيفي التقني بمقر مبنى النشاط بالكلية التقنية بجدة، اليوم، ولمدة أسبوع، في استقبال طلبات التسجيل للراغبين من متدربي المعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية وطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، في الانضمام لفعاليات النادي الذي تنظمه الكلية بمقرها على طريق مكة السريع.

ويستقبل النادي التسجيل عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejJnH3B_XZC0rFrj0fiUci8ViMHlCvxGWff0l2Dc5Hxsvu0w/viewform ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية والبرامج الهادفة التي تنفذها المؤسسة العامة، برعاية ودعم مالي من إدارة الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث ينظم النادي فعالياته يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة ليلاً بمقر مركز النشاط خلال الفترة من 17 شوال وحتى 23 ذي القعدة من العام الجاري.

وثمّن عميد الكلية والمشرف العام على النادي المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، موافقة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، على فعاليات النادي الذي يشرف عليه عدد من أعضاء هيئة التدريب من ذوي الخبرة والدراية، ما يضمن للمشاركين الاستفادة الكاملة من فعالياته التي تستهدف تنمية قدراتهم واستثمار مواهبهم، وتحقيق التواصل المجتمعي، وتأكيد الهوية الوطنية من خلال العديد من البرامج التقنية وزيارات المعالم الوطنية والمتاحف التاريخية، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي، من خلال برامج تطوير الذات، والرفع من مستوى الوعي لدى المشاركين، وكذلك إيصال الرسالة الهادفة لتأصيل مفهوم المهنة والتقنية على اختلاف تخصصاتها وأقسامها، وتوضيح رسالة المؤسسة وما تضمه وحداتها التدريبية من تخصصات وأقسام تعمل على تأهيل أبناء الوطن.

وأكد "السريعي" أن النادي يقدم كل التسهيلات للمشاركين، ويتيح عبر فعالياته وأنشطته مجالاً حيوياً لتنمية مهارات الشباب المشاركين، والإسهام في إعدادهم وتزويدهم بالمهارات والكفاءات، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة والنفع، وتمكين الشباب من ممارسة هواياتهم بشكل حر في بيئة آمنة، وعبر برامج أخرى تعزز الأمن الفكري والتوعوي لديهم.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين مشرف الشؤون الفنية بالنادي محمد بن عوض الشهري، أن مختلف الفعاليات المتنوعة التي أقرّتها اللجنة المنظمة اشتملت على الفعاليات الوطنية والتقنية والثقافية والترفيهية، والزيارات الهادفة التي تستهدف تنمية عدد من المهارات التقنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة، وأساسيات الكهرباء المنزلية، وصناعة الأفلام الوثائقية، وفن الطباعة وصناعة المجسمات، والذكاء الاصطناعي وصيانة الهاتف الجوال، بالإضافة إلى البرامج التطويرية التي تستهدف المواطنة والقدوة الصالحة وصناعة الشخصية ومهارات الاتصال الفعال، وتنمية روح العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال.

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