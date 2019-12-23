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مركز الطب الشرعي الإقليمي بـ"صحة مكة" يحتفي بموظفيه المتقاعدين

"القرشي" ثمّن جهودهم وخبراتهم الطويلة التي استفاد منها زملاؤهم بالمركز

احتفى مركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة، وبرعاية من مدير المركز الدكتور هاني بن مسعود القرشي، بالموظفين المتقاعدين لهذا العام؛ وهم: محسن العلياني، ومحمد بن علوي الحبشي، وحميد السلمي.

بدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير المركز الدكتور هاني القرشي التي أكد خلالها استفادة جميع منسوبي المركز من خبرات الزملاء المتقاعدين العلمية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم عليهم وافر الصحة والعافية بعد مرحلة عمل وانضباط وجهود طويلة استمرت لسنوات عديدة في خدمة المراجعين، واختتم حديثه بالشكر والامتنان لجميع منسوبي المركز عامة؛ لمساهمتهم في نجاح الحفل المقام، وكرر الشكر للمشرف الفني أمين عبدالفتاح وسالم الغامدي، على ما قاموا به من تنظيم رائع أسهم في نجاح الاحتفالية.

تلا ذلك عدد من الكلمات للموظفين المتقاعدين.

وفي ختام الحفل، قام مدير المركز الدكتور هاني القرشي، ونائبه الدكتور نواف نعمان، ومدير قسم الوفيات الدكتور مازن ميشه بتكريم المتقاعدين بعدد من الهدايا ودروع تذكارية وشهادات شكر على جهودهم المبذولة، خلال عملهم بمركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة.

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مركز الطب الشرعي الإقليمي بـ"صحة مكة" يحتفي بموظفيه المتقاعدين
سبق

احتفى مركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة، وبرعاية من مدير المركز الدكتور هاني بن مسعود القرشي، بالموظفين المتقاعدين لهذا العام؛ وهم: محسن العلياني، ومحمد بن علوي الحبشي، وحميد السلمي.

بدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير المركز الدكتور هاني القرشي التي أكد خلالها استفادة جميع منسوبي المركز من خبرات الزملاء المتقاعدين العلمية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم عليهم وافر الصحة والعافية بعد مرحلة عمل وانضباط وجهود طويلة استمرت لسنوات عديدة في خدمة المراجعين، واختتم حديثه بالشكر والامتنان لجميع منسوبي المركز عامة؛ لمساهمتهم في نجاح الحفل المقام، وكرر الشكر للمشرف الفني أمين عبدالفتاح وسالم الغامدي، على ما قاموا به من تنظيم رائع أسهم في نجاح الاحتفالية.

تلا ذلك عدد من الكلمات للموظفين المتقاعدين.

وفي ختام الحفل، قام مدير المركز الدكتور هاني القرشي، ونائبه الدكتور نواف نعمان، ومدير قسم الوفيات الدكتور مازن ميشه بتكريم المتقاعدين بعدد من الهدايا ودروع تذكارية وشهادات شكر على جهودهم المبذولة، خلال عملهم بمركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:13 PM

مركز الطب الشرعي الإقليمي بـ"صحة مكة" يحتفي بموظفيه المتقاعدين

"القرشي" ثمّن جهودهم وخبراتهم الطويلة التي استفاد منها زملاؤهم بالمركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفى مركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة، وبرعاية من مدير المركز الدكتور هاني بن مسعود القرشي، بالموظفين المتقاعدين لهذا العام؛ وهم: محسن العلياني، ومحمد بن علوي الحبشي، وحميد السلمي.

بدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير المركز الدكتور هاني القرشي التي أكد خلالها استفادة جميع منسوبي المركز من خبرات الزملاء المتقاعدين العلمية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم عليهم وافر الصحة والعافية بعد مرحلة عمل وانضباط وجهود طويلة استمرت لسنوات عديدة في خدمة المراجعين، واختتم حديثه بالشكر والامتنان لجميع منسوبي المركز عامة؛ لمساهمتهم في نجاح الحفل المقام، وكرر الشكر للمشرف الفني أمين عبدالفتاح وسالم الغامدي، على ما قاموا به من تنظيم رائع أسهم في نجاح الاحتفالية.

تلا ذلك عدد من الكلمات للموظفين المتقاعدين.

وفي ختام الحفل، قام مدير المركز الدكتور هاني القرشي، ونائبه الدكتور نواف نعمان، ومدير قسم الوفيات الدكتور مازن ميشه بتكريم المتقاعدين بعدد من الهدايا ودروع تذكارية وشهادات شكر على جهودهم المبذولة، خلال عملهم بمركز الطب الشرعي الإقليمي بصحة مكة المكرمة.

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