التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتفاق والفتح الودية

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما على نتيجة المباراة الودية التي جمعت بين الاتفاق وضيفه الفتح، تحضيرًا لاستئناف انطلاقة الموسم الكروي.

بدأ الفتح التسجيل في الدقيقة 43 من الشوط الأول عن طريق منذر النخلي، قبل أن يعادل الاتفاق النتيجة في الشوط الثاني عن طريق فيليب كيش من ضربة جزاء في الدقيقة 47، واستطاع الفتح التقدم مجددًا بوساطة محمد مجرشي في الدقيقة 58 وعادل النتيجة للاتفاق في الوقت الإضافي من الشوط الثاني هزاع الهزاع بضربة رأسية في الدقيقة 90+4.

وكانت المباراة المغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير بناء على رغبة مدربي الفريقين، قد أقيمت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق مساء اليوم الأحد.

