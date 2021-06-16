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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى ارتفاع للأمواج وتدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:12 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى ارتفاع للأمواج وتدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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