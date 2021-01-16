النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية رجال ألمع تشن حملة على عدد من المحال والمنشآت

للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من الجولات التفتيشية، خلال أسبوع، على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية ومن شرعية العاملين بها.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، إن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق سبعة محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق، ورصد 15 مخالفة، إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلو جرامًا و18 لترًا.

وأضاف "حافظ" أن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وللقضاء على المخالفين.

وشدد على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة ترصد على الرقم 940.

بلدية رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية رجال ألمع تشن حملة على عدد من المحال والمنشآت
سبق

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من الجولات التفتيشية، خلال أسبوع، على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية ومن شرعية العاملين بها.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، إن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق سبعة محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق، ورصد 15 مخالفة، إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلو جرامًا و18 لترًا.

وأضاف "حافظ" أن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وللقضاء على المخالفين.

وشدد على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة ترصد على الرقم 940.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:11 PM

بلدية رجال ألمع تشن حملة على عدد من المحال والمنشآت

للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
0
161

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من الجولات التفتيشية، خلال أسبوع، على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية ومن شرعية العاملين بها.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، إن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق سبعة محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق، ورصد 15 مخالفة، إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلو جرامًا و18 لترًا.

وأضاف "حافظ" أن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وللقضاء على المخالفين.

وشدد على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة ترصد على الرقم 940.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,895
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,050

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة