بلدية رجال ألمع تشن حملة على عدد من المحال والمنشآت

للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع، عددًا من الجولات التفتيشية، خلال أسبوع، على العديد من المحال التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية ومن شرعية العاملين بها.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، إن هذه الجولات والبالغ عددها 37 جولة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق سبعة محلات وإنذار 15 أخرى بالإغلاق، ورصد 15 مخالفة، إضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك وقدرها 14 كيلو جرامًا و18 لترًا.

وأضاف "حافظ" أن هذه الجولات مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمستهلكين وللقضاء على المخالفين.

وشدد على أن العقوبات في انتظار كل من يحاول التلاعب أو عدم الالتزام بالاشتراطات، داعيًا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة ترصد على الرقم 940.