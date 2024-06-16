تحرك أفريقي لتشكيل لجنة أممية للتحقيق في "وحشية الشرطة" بأمريكا والعالم

مجلس حقوق الإنسان يناقش القرار غداً

كشفت مسودة قرار اطلعت عليها "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، أن دولاً أفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في "العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة" في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول أفريقية.

وحذر نص القرار، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف ولم يعرض بعد بشكل رسمي، من حوادث وقعت مؤخرًا تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غداً.





ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم على عقد الاجتماع بناءً على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن دول أفريقية بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على وضعها في قفص الاتهام في القضية، وهي التي كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين بسبب ما وصفته آنذاك بالتحيز ضد حليفتها إسرائيل.