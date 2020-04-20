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من أصل 860 حول العالم.. فرنسا تختبر 30 علاجاً لـ"كورونا"

يقتصر التجريب على الحالات الحرجة

بدأت في فرنسا أكثر من ثلاثين دراسة واختبارًا من أجل تطوير علاجات لوباء "كوفيد-19"، من أصل 860 حول العالم، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبينت البروفيسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب.

وأضافت أن البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يجري بوتيرة سريعة للغاية.

وأفادت البروفيسور بأن هذا الاختبار سبق أن شمل نحو 700 مريض في فرنسا.

وتشرف "أدير" على برنامج "ديسكوفري"، الذي أطلق في دول أوروبية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

ويهدف هذا الاختبار السريري الواسع النطاق، الذي أطلق في 22 مارس (آذار) إلى تجربة أربعة علاجات محتملة، بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل على 3200 مريض في أوروبا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا، لكنه يشمل فقط مرضى في حالة حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

فيروس كورونا الجديد

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من أصل 860 حول العالم.. فرنسا تختبر 30 علاجاً لـ"كورونا"
سبق

بدأت في فرنسا أكثر من ثلاثين دراسة واختبارًا من أجل تطوير علاجات لوباء "كوفيد-19"، من أصل 860 حول العالم، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبينت البروفيسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب.

وأضافت أن البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يجري بوتيرة سريعة للغاية.

وأفادت البروفيسور بأن هذا الاختبار سبق أن شمل نحو 700 مريض في فرنسا.

وتشرف "أدير" على برنامج "ديسكوفري"، الذي أطلق في دول أوروبية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

ويهدف هذا الاختبار السريري الواسع النطاق، الذي أطلق في 22 مارس (آذار) إلى تجربة أربعة علاجات محتملة، بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل على 3200 مريض في أوروبا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا، لكنه يشمل فقط مرضى في حالة حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:59 PM

من أصل 860 حول العالم.. فرنسا تختبر 30 علاجاً لـ"كورونا"

يقتصر التجريب على الحالات الحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت في فرنسا أكثر من ثلاثين دراسة واختبارًا من أجل تطوير علاجات لوباء "كوفيد-19"، من أصل 860 حول العالم، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبينت البروفيسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب.

وأضافت أن البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يجري بوتيرة سريعة للغاية.

وأفادت البروفيسور بأن هذا الاختبار سبق أن شمل نحو 700 مريض في فرنسا.

وتشرف "أدير" على برنامج "ديسكوفري"، الذي أطلق في دول أوروبية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

ويهدف هذا الاختبار السريري الواسع النطاق، الذي أطلق في 22 مارس (آذار) إلى تجربة أربعة علاجات محتملة، بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل على 3200 مريض في أوروبا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا، لكنه يشمل فقط مرضى في حالة حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

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