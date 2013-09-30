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بالصور.. ببغاوات "سليطة اللسان" تسبّ السياح بشتائم يعاقب عليها القانون

بعد أيام فقط من التبرع بها إلى حديقة في شرق إنجلترا

تفاجأ الزوار والسياح في الحديقة البريطانية للحيوانات البرية عندما بدأت خمسة من الببغاوات في توجيه الشتائم والسباب بطريقة متواصلة، مما أدى الى إبعادها عن المناطق العامة على الفور.

وقامت الفرق البيطرية بتفريق الببغاوات التي وصفت بأنها سليطة اللسان بعد أيامٍ فقط من التبرع بها إلى حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في شرقي إنجلترا.

وسلمت الببغاوات من نوع الببغاء الرمادي الأفريقي وأسماؤها: إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، إلى الحديقة من خمسة مالكين مختلفين خلال الأسبوع ذاته، وتقاسم الخمسة منشأة الحجر الصحي معاً قبل عرضها أمام زوار الحديقة، ولكن سرعان ما لاحظ الموظفون أن الطيور تشترك في ميلها إلى الطيران بعيداً عن المنصة التي يفترض أن تقف عليها.

وأوضح الموظفون أن الببغاوات بدأت حرفياً في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية في شتم بعضها، بعبارة سيئة كانت الأكثر شيوعاً بين الشتائم، فمن السهل تعلمها بالنسبة لها رغم أنه يعاقب عليها القانون.

ولفتوا إلى أن غالبية الزوار من السياح استمتعوا بموهبتها، ولكن القلق كان على الزوار الأصغر سنا ما أجبر الموظفون على تقسيم الطيور وإخراجها مؤقتاً من المناطق العامة في الحديقة وفق سي إن إن.

ويعد نوع الببغاء الرمادي الأفريقي من بين أكثر أنواع الببغاوات شعبية ووفقاً لجمعية مصنعي أغذية الحيوانات الأليفة تم الاحتفاظ بحوالي 1.1 مليون طائر كحيوانات أليفة في المملكة المتحدة.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور.. ببغاوات "سليطة اللسان" تسبّ السياح بشتائم يعاقب عليها القانون
سبق

تفاجأ الزوار والسياح في الحديقة البريطانية للحيوانات البرية عندما بدأت خمسة من الببغاوات في توجيه الشتائم والسباب بطريقة متواصلة، مما أدى الى إبعادها عن المناطق العامة على الفور.

وقامت الفرق البيطرية بتفريق الببغاوات التي وصفت بأنها سليطة اللسان بعد أيامٍ فقط من التبرع بها إلى حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في شرقي إنجلترا.

وسلمت الببغاوات من نوع الببغاء الرمادي الأفريقي وأسماؤها: إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، إلى الحديقة من خمسة مالكين مختلفين خلال الأسبوع ذاته، وتقاسم الخمسة منشأة الحجر الصحي معاً قبل عرضها أمام زوار الحديقة، ولكن سرعان ما لاحظ الموظفون أن الطيور تشترك في ميلها إلى الطيران بعيداً عن المنصة التي يفترض أن تقف عليها.

وأوضح الموظفون أن الببغاوات بدأت حرفياً في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية في شتم بعضها، بعبارة سيئة كانت الأكثر شيوعاً بين الشتائم، فمن السهل تعلمها بالنسبة لها رغم أنه يعاقب عليها القانون.

ولفتوا إلى أن غالبية الزوار من السياح استمتعوا بموهبتها، ولكن القلق كان على الزوار الأصغر سنا ما أجبر الموظفون على تقسيم الطيور وإخراجها مؤقتاً من المناطق العامة في الحديقة وفق سي إن إن.

ويعد نوع الببغاء الرمادي الأفريقي من بين أكثر أنواع الببغاوات شعبية ووفقاً لجمعية مصنعي أغذية الحيوانات الأليفة تم الاحتفاظ بحوالي 1.1 مليون طائر كحيوانات أليفة في المملكة المتحدة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
05:21 PM

بالصور.. ببغاوات "سليطة اللسان" تسبّ السياح بشتائم يعاقب عليها القانون

بعد أيام فقط من التبرع بها إلى حديقة في شرق إنجلترا

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خالد خليل - الرياض
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تفاجأ الزوار والسياح في الحديقة البريطانية للحيوانات البرية عندما بدأت خمسة من الببغاوات في توجيه الشتائم والسباب بطريقة متواصلة، مما أدى الى إبعادها عن المناطق العامة على الفور.

وقامت الفرق البيطرية بتفريق الببغاوات التي وصفت بأنها سليطة اللسان بعد أيامٍ فقط من التبرع بها إلى حديقة لينكولنشاير للحياة البرية في شرقي إنجلترا.

وسلمت الببغاوات من نوع الببغاء الرمادي الأفريقي وأسماؤها: إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، إلى الحديقة من خمسة مالكين مختلفين خلال الأسبوع ذاته، وتقاسم الخمسة منشأة الحجر الصحي معاً قبل عرضها أمام زوار الحديقة، ولكن سرعان ما لاحظ الموظفون أن الطيور تشترك في ميلها إلى الطيران بعيداً عن المنصة التي يفترض أن تقف عليها.

وأوضح الموظفون أن الببغاوات بدأت حرفياً في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية في شتم بعضها، بعبارة سيئة كانت الأكثر شيوعاً بين الشتائم، فمن السهل تعلمها بالنسبة لها رغم أنه يعاقب عليها القانون.

ولفتوا إلى أن غالبية الزوار من السياح استمتعوا بموهبتها، ولكن القلق كان على الزوار الأصغر سنا ما أجبر الموظفون على تقسيم الطيور وإخراجها مؤقتاً من المناطق العامة في الحديقة وفق سي إن إن.

ويعد نوع الببغاء الرمادي الأفريقي من بين أكثر أنواع الببغاوات شعبية ووفقاً لجمعية مصنعي أغذية الحيوانات الأليفة تم الاحتفاظ بحوالي 1.1 مليون طائر كحيوانات أليفة في المملكة المتحدة.

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