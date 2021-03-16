نشرة كورونا.. لبنان يغلق حدوده ووقف المدارس والأنشطة والمناسبات بموسكو

فيما أعلنت السلطات الفلسطينية خلو مخيمات اللاجئين من الإصابات

قررت السلطات اللبنانية البدء بسياسة التعبئة العامة وتطبيق قواعد الطوارئ في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وشرعت الجهات اللبنانية المختصة اليوم بإغلاق المعابر اللبنانية البرية مع الجانب السوري، حيث تمَّ إغلاق معبر القاع الحدودي في منطقة البقاع، ولا يُسمح بالعبور إلا للسوريين الراغبين بالمغادرة إلى بلدهم، على أنْ تُستكمل الخطة بإغلاق المعابر البرية الأخرى تباعاً.

وأعلن المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالتكليف المهندس فادي الحسن عن وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ابتداء من منتصف ليل الأربعاء/الخميس 18 آذار / مارس 2020 ضمناً، ويستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، وطائرات الإسعاف الجوي، والطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، وطائرات الشحن، والطائرات التي تنقل كلاً من: البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، وأفراد المنظمات الدولية، وقوات اليونيفيل، والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4".

في السياق أمر عمدة موسكو اليوم بإغلاق المدارس مؤقتاً وتأجيل الفعاليات والمناسبات العامة الكبيرة في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتم الإبلاغ عن نحو 100 حالة إصابة بالفيروس في روسيا معظمها في موسكو، في الوقت الذي نُشرت فيه أوامر العمدة سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني ولم ترد أي أنباء عن وفاة أحد بسبب الفيروس في البلاد.

ومن المقرر إغلاق المدارس في العاصمة الروسية لمدة شهر تقريباً ، ابتداء من يوم الأحد وحتى 12 أبريل، بانتظار إجراء مزيد من التقييم.

من جانبها أكدت السلطات الفلسطينية في بيروت خلو مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى اللحظة من فيروس "كورونا".

ونفت في بيان اليوم وجود أي إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، معلنة عن إجراءات ميدانية داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتمالات كافة.

وكشفت عن أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بالتنسيق مع وكالة أونروا والصليب الأحمر اللبناني لنقل أي حالة مشتبه بإصابتها بـ "كورونا" إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي اللبناني في بيروت لكونه المسؤول الوحيد عن نقل المصابين في حال ظهور أي عارض على أي من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.