النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2.049 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2.049 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:50 AM

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2.049 إصابة جديدة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
1
290

سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,589
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,894

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة