خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 2.049 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.
سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.
سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.
سجلت كوريا الجنوبية أمس، 2.049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 267.470.