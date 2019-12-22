الجامعة الإسلامية و"ابن محفوظ" تتفقان على تنفيذ التأهيل العلمي القيادي

تستهدف في مرحلة البرنامج الأولى 150 طالباً

وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية الخيرية، اتفاقية لتنفيذ برنامج التأهيل العلمي القيادي لطلاب المنح، تستهدف في مرحلته الأولى 150 طالباً.

ويشرف على البرنامج معهد البحوث والدراسات الاستشارية، بالتعاون مع كرسي تنمية مهارات طلاب المنح بالجامعة.

وقّع الاتفاقية من الجامعة، المدير المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، ومن المؤسسة نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب الشيخ عبدالإله بن سالم بن محفوظ، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل نخبة من طلاب المنح على تنمية المهارات القيادية، وتمكينهم لإدارة مشاريعهم الدعوية والخيرية في بلدانهم بكفاءة عالية، وبناء شخصية إيجابية قادرة على التأثير المجتمعي، وتصميم أنشطة وبرامج نوعية ذات أثر إيجابي في مجتمعات طلاب المنح، وإكساب المشاركين مهارة إدارة المشاريع بكفاءة عالية.

يذكر أن الدكتور "العتيبي" التقى في مكتبه، عددًا من مسؤولي المؤسسة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز من أهداف وجهود الجهتين في مجال نشر العلم وخدمة الدين والمجتمع الإسلامي، ودعم طلاب المنح من أبناء الأمة الإسلامية.