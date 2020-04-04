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لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة

لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة بسبب انتشار كورونا

أطلق لاجئون فلسطينيون في لبنان، اليوم، نداء استغاثة لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الحالة المأساوية التي يتعرضون لها بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هيئة المجتمع المدني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يناشدون وكالات الأمم المتحدة للتدخل سريعًا، وتقديم المساعدات الإغاثة والغذائية والصحية للأطفال والنساء والشيوخ.

وقالت: الأوضاع داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، ازدادت سوءًا ومأساوية خلال الأيام الماضية مع انتشار فيروس كورونا، والتزام اللاجئين بقرار التعبئة العامة والبقاء في منازلهم.

وكشفت الهيئة عن أن نسبة الفقر والعوز داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، تجاوزت 90% بعد أن فقد المئات وظائفهم، مناشدةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والدول المانحة، إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من الأوضاع التي تسيطر على مخيماتهم بعد أن ارتفعت نسبة الفقر والعوز.

فيروس كورونا الجديد

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لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة
سبق

أطلق لاجئون فلسطينيون في لبنان، اليوم، نداء استغاثة لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الحالة المأساوية التي يتعرضون لها بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هيئة المجتمع المدني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يناشدون وكالات الأمم المتحدة للتدخل سريعًا، وتقديم المساعدات الإغاثة والغذائية والصحية للأطفال والنساء والشيوخ.

وقالت: الأوضاع داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، ازدادت سوءًا ومأساوية خلال الأيام الماضية مع انتشار فيروس كورونا، والتزام اللاجئين بقرار التعبئة العامة والبقاء في منازلهم.

وكشفت الهيئة عن أن نسبة الفقر والعوز داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، تجاوزت 90% بعد أن فقد المئات وظائفهم، مناشدةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والدول المانحة، إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من الأوضاع التي تسيطر على مخيماتهم بعد أن ارتفعت نسبة الفقر والعوز.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:24 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:06 PM

لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة

لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة بسبب انتشار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق لاجئون فلسطينيون في لبنان، اليوم، نداء استغاثة لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الحالة المأساوية التي يتعرضون لها بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هيئة المجتمع المدني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يناشدون وكالات الأمم المتحدة للتدخل سريعًا، وتقديم المساعدات الإغاثة والغذائية والصحية للأطفال والنساء والشيوخ.

وقالت: الأوضاع داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، ازدادت سوءًا ومأساوية خلال الأيام الماضية مع انتشار فيروس كورونا، والتزام اللاجئين بقرار التعبئة العامة والبقاء في منازلهم.

وكشفت الهيئة عن أن نسبة الفقر والعوز داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، تجاوزت 90% بعد أن فقد المئات وظائفهم، مناشدةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والدول المانحة، إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من الأوضاع التي تسيطر على مخيماتهم بعد أن ارتفعت نسبة الفقر والعوز.

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