"الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.