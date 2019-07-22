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"الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية

أغلقت 4 مستودعات غير مرخصة.. خالفت اشتراطات التخزين

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.

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"الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
08:37 AM

"الغذاء والدواء" تضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالشرقية

أغلقت 4 مستودعات غير مرخصة.. خالفت اشتراطات التخزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف بالمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إغلاق 4 مستودعات غير مرخصة في المنطقة الشرقية، وضبط 2.3 مليون منتج تجميلي مخالف لاشتراطات التوزيع والتخزين.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,929
200 مليون

200 مليون

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