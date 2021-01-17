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أبحاث وتدريب.. "صندوق التنمية الزراعية" يوقّع مذكرة لتطوير مستدام للقطاع

"السهلي": تبادل استشارات وفق الإمكانات المتاحة وتسهيل الاستفادة من المختبرات

وقّع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي؛ اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية انطلاقاً من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفيْن.

وأوضح "السهلي"؛ أن المذكرة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي واستدامته من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ومشاركتها، وتطويرها.

وبيّن أن مجالات التعاون ستكون من خلال تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي وفق الإمكانات المتاحة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات وتسهيل الاستفادة من الحقول الزراعية والمختبرات والمعامل وغيرها، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأبحاث، إضافة إلى تبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوافرة في حال احتاج إليها أحد الطرفين، والتعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في جميع المجالات الإدارية والفنية والمالية.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى، إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل الدراسات والأبحاث والتمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال الحيوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبحاث وتدريب.. "صندوق التنمية الزراعية" يوقّع مذكرة لتطوير مستدام للقطاع
سبق

وقّع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي؛ اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية انطلاقاً من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفيْن.

وأوضح "السهلي"؛ أن المذكرة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي واستدامته من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ومشاركتها، وتطويرها.

وبيّن أن مجالات التعاون ستكون من خلال تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي وفق الإمكانات المتاحة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات وتسهيل الاستفادة من الحقول الزراعية والمختبرات والمعامل وغيرها، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأبحاث، إضافة إلى تبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوافرة في حال احتاج إليها أحد الطرفين، والتعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في جميع المجالات الإدارية والفنية والمالية.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى، إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل الدراسات والأبحاث والتمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال الحيوي.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:25 PM

أبحاث وتدريب.. "صندوق التنمية الزراعية" يوقّع مذكرة لتطوير مستدام للقطاع

"السهلي": تبادل استشارات وفق الإمكانات المتاحة وتسهيل الاستفادة من المختبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي؛ اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الزراعي واستدامته والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية انطلاقاً من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفيْن.

وأوضح "السهلي"؛ أن المذكرة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي واستدامته من خلال تطبيق الأبحاث والدراسات الاقتصادية، ومشاركتها، وتطويرها.

وبيّن أن مجالات التعاون ستكون من خلال تبادل الاستشارات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي وفق الإمكانات المتاحة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات وتسهيل الاستفادة من الحقول الزراعية والمختبرات والمعامل وغيرها، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأبحاث، إضافة إلى تبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوافرة في حال احتاج إليها أحد الطرفين، والتعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في جميع المجالات الإدارية والفنية والمالية.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات مع الجهات الأخرى، إلى تعزيز القطاع الزراعي وتطوير سبل الدراسات والأبحاث والتمويل في مختلف المجالات والخدمات المساندة في هذا المجال الحيوي.

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