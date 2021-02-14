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بريطانيا تبدأ حملة لتطعيم متجاوزي عمر 65 عاماً

"جونسون" يعلن خريطة الخروج من الإغلاق بعد أيام

تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة، غداً الاثنين، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، مع اقترابها من تحقيق هدفها بتطعيم 15 مليون شخص ذوي أولوية، بحسب ما أعلنت خدمة الصحة العامة "إن اتش إس" في بيان اليوم (الأحد).

وسيخصص التطعيم للأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً، والأشخاص الذين يُعتبرون ضعفاء طبياً.

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، والحكومة مصممة على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 فبراير الجاري، "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق الثالث، الذي فُرض في مطلع يناير في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات جراء النسخة المتحوّرة من الفيروس، التي ظهرت في كينت وهي معدية أكثر.

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بريطانيا تبدأ حملة لتطعيم متجاوزي عمر 65 عاماً
سبق

تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة، غداً الاثنين، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، مع اقترابها من تحقيق هدفها بتطعيم 15 مليون شخص ذوي أولوية، بحسب ما أعلنت خدمة الصحة العامة "إن اتش إس" في بيان اليوم (الأحد).

وسيخصص التطعيم للأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً، والأشخاص الذين يُعتبرون ضعفاء طبياً.

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، والحكومة مصممة على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 فبراير الجاري، "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق الثالث، الذي فُرض في مطلع يناير في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات جراء النسخة المتحوّرة من الفيروس، التي ظهرت في كينت وهي معدية أكثر.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:34 PM

بريطانيا تبدأ حملة لتطعيم متجاوزي عمر 65 عاماً

"جونسون" يعلن خريطة الخروج من الإغلاق بعد أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة، غداً الاثنين، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، مع اقترابها من تحقيق هدفها بتطعيم 15 مليون شخص ذوي أولوية، بحسب ما أعلنت خدمة الصحة العامة "إن اتش إس" في بيان اليوم (الأحد).

وسيخصص التطعيم للأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً، والأشخاص الذين يُعتبرون ضعفاء طبياً.

وذكر وزير الصحة مات هانكوك، أن برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، والحكومة مصممة على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 فبراير الجاري، "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق الثالث، الذي فُرض في مطلع يناير في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات جراء النسخة المتحوّرة من الفيروس، التي ظهرت في كينت وهي معدية أكثر.

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