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رسالة طمأنة من "الشؤون الإسلامية بعسير" للعاملين على بند المكافآت المقطوعة

يقابلها شكوى مراقبين وإداريين بالبند وجّه الوزير منذ سنتين بتصحيح أوضاعهم ولا جديد

طمأن مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير، العاملين على بند المكافآت المقطوعة، بأنه سيتم تحسينهم، وأن الاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله، ولن تُمَس وظائفهم؛ فجميع مَن لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين.

جاء ذلك في رده على "سبق" بعد شكوى عدد من العاملين (مراقبين وإداريين على بند المكافآت المقطوعة)، والذين وجّه الوزير منذ أكثر من سنتين بتصحيح أوضاعهم، وطلبت أسماؤهم أكثر من 5 مرات؛ إلا أنه في الفترة الأخيرة تم فتح التقديم على وظائف جديدة مراقبين وحراس أمن، وعند تقديم القدامى للاختبار تم رفضهم بحجة أن بياناتهم في مكتب الوزير.

وأضافوا: "الآن بعض المتقدمين الجدد باشروا ونحن القدامى لم يصدر شيء بشأننا، ولا نعلم ما مصيرنا؛ علمًا بأننا أنهينا رفع بياناتنا منذ قرابة 7 أشهر، ونحن نعمل على سياراتنا الخاصة دون أية بدلات أو امتيازات"؛ مبينين: "فينا مَن تقدم للاختبار وعند وصوله للجنة الاختبار في بعض الفروع أخرجته اللجنة من الاختبار بحجة أن أوراقه في مكتب الوزير وأننا سنباشر قريبًا قبل المختبرين الجدد؛ إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وقال المتضررين: "نناشد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحسين أوضاعنا وعدم إغفال سنوات عملنا على البند كأولوية في شغل الوظائف الجديدة".

عرضت "سبق" الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد سعيد، الذي أحال التساؤل لمدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي، والذي أفاد بأنه "كان التقديم متاحًا للجميع ولم يُستثنَ أحد دون الآخر، ‏وهم يعملون حاليًا على وظائفهم التي سبق تعيينهم عليها، ولن تُمَس وظائفهم، وسيتم تحسينهم، ونحن حريصون عليهم، والاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله".

وأضاف: "مَن لم يتم قبوله في منصة وظائف المراقبين التي ذكروا؛ فسوف يتم بحث ذلك مع مقام الوزارة؛ فجميع من لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين"، موضحًا: "كذلك جاءت جائحة كورونا، ولا يخفى عليكم من تعليق العمل، وإن شاء الله القادم أفضل للجميع".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة طمأنة من "الشؤون الإسلامية بعسير" للعاملين على بند المكافآت المقطوعة
سبق

طمأن مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير، العاملين على بند المكافآت المقطوعة، بأنه سيتم تحسينهم، وأن الاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله، ولن تُمَس وظائفهم؛ فجميع مَن لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين.

جاء ذلك في رده على "سبق" بعد شكوى عدد من العاملين (مراقبين وإداريين على بند المكافآت المقطوعة)، والذين وجّه الوزير منذ أكثر من سنتين بتصحيح أوضاعهم، وطلبت أسماؤهم أكثر من 5 مرات؛ إلا أنه في الفترة الأخيرة تم فتح التقديم على وظائف جديدة مراقبين وحراس أمن، وعند تقديم القدامى للاختبار تم رفضهم بحجة أن بياناتهم في مكتب الوزير.

وأضافوا: "الآن بعض المتقدمين الجدد باشروا ونحن القدامى لم يصدر شيء بشأننا، ولا نعلم ما مصيرنا؛ علمًا بأننا أنهينا رفع بياناتنا منذ قرابة 7 أشهر، ونحن نعمل على سياراتنا الخاصة دون أية بدلات أو امتيازات"؛ مبينين: "فينا مَن تقدم للاختبار وعند وصوله للجنة الاختبار في بعض الفروع أخرجته اللجنة من الاختبار بحجة أن أوراقه في مكتب الوزير وأننا سنباشر قريبًا قبل المختبرين الجدد؛ إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وقال المتضررين: "نناشد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحسين أوضاعنا وعدم إغفال سنوات عملنا على البند كأولوية في شغل الوظائف الجديدة".

عرضت "سبق" الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد سعيد، الذي أحال التساؤل لمدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي، والذي أفاد بأنه "كان التقديم متاحًا للجميع ولم يُستثنَ أحد دون الآخر، ‏وهم يعملون حاليًا على وظائفهم التي سبق تعيينهم عليها، ولن تُمَس وظائفهم، وسيتم تحسينهم، ونحن حريصون عليهم، والاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله".

وأضاف: "مَن لم يتم قبوله في منصة وظائف المراقبين التي ذكروا؛ فسوف يتم بحث ذلك مع مقام الوزارة؛ فجميع من لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين"، موضحًا: "كذلك جاءت جائحة كورونا، ولا يخفى عليكم من تعليق العمل، وإن شاء الله القادم أفضل للجميع".

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:28 AM

رسالة طمأنة من "الشؤون الإسلامية بعسير" للعاملين على بند المكافآت المقطوعة

يقابلها شكوى مراقبين وإداريين بالبند وجّه الوزير منذ سنتين بتصحيح أوضاعهم ولا جديد

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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1,236

طمأن مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير، العاملين على بند المكافآت المقطوعة، بأنه سيتم تحسينهم، وأن الاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله، ولن تُمَس وظائفهم؛ فجميع مَن لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين.

جاء ذلك في رده على "سبق" بعد شكوى عدد من العاملين (مراقبين وإداريين على بند المكافآت المقطوعة)، والذين وجّه الوزير منذ أكثر من سنتين بتصحيح أوضاعهم، وطلبت أسماؤهم أكثر من 5 مرات؛ إلا أنه في الفترة الأخيرة تم فتح التقديم على وظائف جديدة مراقبين وحراس أمن، وعند تقديم القدامى للاختبار تم رفضهم بحجة أن بياناتهم في مكتب الوزير.

وأضافوا: "الآن بعض المتقدمين الجدد باشروا ونحن القدامى لم يصدر شيء بشأننا، ولا نعلم ما مصيرنا؛ علمًا بأننا أنهينا رفع بياناتنا منذ قرابة 7 أشهر، ونحن نعمل على سياراتنا الخاصة دون أية بدلات أو امتيازات"؛ مبينين: "فينا مَن تقدم للاختبار وعند وصوله للجنة الاختبار في بعض الفروع أخرجته اللجنة من الاختبار بحجة أن أوراقه في مكتب الوزير وأننا سنباشر قريبًا قبل المختبرين الجدد؛ إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وقال المتضررين: "نناشد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحسين أوضاعنا وعدم إغفال سنوات عملنا على البند كأولوية في شغل الوظائف الجديدة".

عرضت "سبق" الشكوى على متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد سعيد، الذي أحال التساؤل لمدير عام فرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي، والذي أفاد بأنه "كان التقديم متاحًا للجميع ولم يُستثنَ أحد دون الآخر، ‏وهم يعملون حاليًا على وظائفهم التي سبق تعيينهم عليها، ولن تُمَس وظائفهم، وسيتم تحسينهم، ونحن حريصون عليهم، والاستغناء عنهم غير وارد بإذن الله".

وأضاف: "مَن لم يتم قبوله في منصة وظائف المراقبين التي ذكروا؛ فسوف يتم بحث ذلك مع مقام الوزارة؛ فجميع من لم يدخل البوابة تم رفعهم بخطاب للوزارة للتحسين"، موضحًا: "كذلك جاءت جائحة كورونا، ولا يخفى عليكم من تعليق العمل، وإن شاء الله القادم أفضل للجميع".

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