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التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!

إدارة المستشفى تُنذر المقاول بخطابات عدة لصرف الرواتب.. أشهُر ولا استجابة

طالَبَ موظفو الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان، وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية، بالتدخل لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم ومن بينها رواتب لأكثر من شهر.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن عدة مطالبات رسمية رُفِعت للشركة من أجل صرف مستحقات الموظفين، وبينهم حراس الأمن والعمالة التابعة للشركة.

وأنذرت إدارة مستشفى صبيا العام، المقاول من خلال عدة مخاطبات بهدف صرف الرواتب؛ إلا أنه لم يستجب لصرف "كامل المستحقات" وسط تذمر من الموظفين.

مستشفى صبيا العام منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!
سبق

طالَبَ موظفو الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان، وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية، بالتدخل لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم ومن بينها رواتب لأكثر من شهر.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن عدة مطالبات رسمية رُفِعت للشركة من أجل صرف مستحقات الموظفين، وبينهم حراس الأمن والعمالة التابعة للشركة.

وأنذرت إدارة مستشفى صبيا العام، المقاول من خلال عدة مخاطبات بهدف صرف الرواتب؛ إلا أنه لم يستجب لصرف "كامل المستحقات" وسط تذمر من الموظفين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:57 PM

التدخل مطلب.. مستحقات موظفي شركة تشغيل مستشفى صبيا في مهب الريح!

إدارة المستشفى تُنذر المقاول بخطابات عدة لصرف الرواتب.. أشهُر ولا استجابة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,406

طالَبَ موظفو الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان، وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية، بالتدخل لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم ومن بينها رواتب لأكثر من شهر.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن عدة مطالبات رسمية رُفِعت للشركة من أجل صرف مستحقات الموظفين، وبينهم حراس الأمن والعمالة التابعة للشركة.

وأنذرت إدارة مستشفى صبيا العام، المقاول من خلال عدة مخاطبات بهدف صرف الرواتب؛ إلا أنه لم يستجب لصرف "كامل المستحقات" وسط تذمر من الموظفين.

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