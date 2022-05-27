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"عساكم بخير".. مبادرة "وقار" لزيارة "كبار السن" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

بالتعاون مع "رواية عطاء" لتوثيق صلة الرحم.. هدايا رمزية وفرحة كبيرة

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بالتعاون مع فريق "رواية عطاء" مبادرة "عساكم بخير" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، والتي تأتي من منطلق التواصل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب كبار السن، وتوثيق صلة الرحم بين أفراد المجتمع الواحد.

وتهدف مبادرة "عساكم بخير" إلى تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المرضى من كبار السن على الصبر وإدخال البهجة والسرور عليهم؛ حيث قام المتطوعون بتوزيع الهدايا الرمزية على كبار السن ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل؛ لإشعارهم بأن الجميع يشعر بهم ويحرص على الاطمئنان عليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، أن العمل التطوعي جزء أساسي من شخصية الشباب، ومن منطلق "وقار" التي تحرص على بنائها وتعزيزها بالقيم الإسلامية والوطنية الأصيلة، باعتبار العمل الإنساني والخدمة المجتمعية تمثل سمة من سمات مجتمع المملكة عامة.

وأضاف "الهدلق": نجد الشباب عادةً يبادرون في هذا المجال بشكل يومي في حياتهم، ويكون لهذا النشاط معنى خاص ونكهة مختلفة خلال شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والإحسان الذي يتنافس فيه الجميع لتقديم الأعمال الخيرية والتطوعية.

وتابع: اعتبر المتطوعون أن زيارة المرضى واجب، وأن كبار السن -وخاصة المقيمين منهم لفترة طويلة في المستشفيات- بحاجة دائمًا للإحساس بالاهتمام والمشاركة من الآخرين؛ مما يساهم في دعمهم نفسيًّا، ويزيد من شعورهم بالسعادة، وأن شهر رمضان دائمًا يذكّرنا بهم وبكل شخص يحتاج للدعم والمساندة معنويًّا أو ماديًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عساكم بخير".. مبادرة "وقار" لزيارة "كبار السن" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
سبق

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بالتعاون مع فريق "رواية عطاء" مبادرة "عساكم بخير" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، والتي تأتي من منطلق التواصل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب كبار السن، وتوثيق صلة الرحم بين أفراد المجتمع الواحد.

وتهدف مبادرة "عساكم بخير" إلى تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المرضى من كبار السن على الصبر وإدخال البهجة والسرور عليهم؛ حيث قام المتطوعون بتوزيع الهدايا الرمزية على كبار السن ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل؛ لإشعارهم بأن الجميع يشعر بهم ويحرص على الاطمئنان عليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، أن العمل التطوعي جزء أساسي من شخصية الشباب، ومن منطلق "وقار" التي تحرص على بنائها وتعزيزها بالقيم الإسلامية والوطنية الأصيلة، باعتبار العمل الإنساني والخدمة المجتمعية تمثل سمة من سمات مجتمع المملكة عامة.

وأضاف "الهدلق": نجد الشباب عادةً يبادرون في هذا المجال بشكل يومي في حياتهم، ويكون لهذا النشاط معنى خاص ونكهة مختلفة خلال شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والإحسان الذي يتنافس فيه الجميع لتقديم الأعمال الخيرية والتطوعية.

وتابع: اعتبر المتطوعون أن زيارة المرضى واجب، وأن كبار السن -وخاصة المقيمين منهم لفترة طويلة في المستشفيات- بحاجة دائمًا للإحساس بالاهتمام والمشاركة من الآخرين؛ مما يساهم في دعمهم نفسيًّا، ويزيد من شعورهم بالسعادة، وأن شهر رمضان دائمًا يذكّرنا بهم وبكل شخص يحتاج للدعم والمساندة معنويًّا أو ماديًّا.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:11 PM

"عساكم بخير".. مبادرة "وقار" لزيارة "كبار السن" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

بالتعاون مع "رواية عطاء" لتوثيق صلة الرحم.. هدايا رمزية وفرحة كبيرة

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عمر السبيعي - الرياض
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نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بالتعاون مع فريق "رواية عطاء" مبادرة "عساكم بخير" بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، والتي تأتي من منطلق التواصل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب كبار السن، وتوثيق صلة الرحم بين أفراد المجتمع الواحد.

وتهدف مبادرة "عساكم بخير" إلى تعميق الروابط الاجتماعية والتكافلية بين أفراد المجتمع، وتشجيع المرضى من كبار السن على الصبر وإدخال البهجة والسرور عليهم؛ حيث قام المتطوعون بتوزيع الهدايا الرمزية على كبار السن ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل؛ لإشعارهم بأن الجميع يشعر بهم ويحرص على الاطمئنان عليهم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، أن العمل التطوعي جزء أساسي من شخصية الشباب، ومن منطلق "وقار" التي تحرص على بنائها وتعزيزها بالقيم الإسلامية والوطنية الأصيلة، باعتبار العمل الإنساني والخدمة المجتمعية تمثل سمة من سمات مجتمع المملكة عامة.

وأضاف "الهدلق": نجد الشباب عادةً يبادرون في هذا المجال بشكل يومي في حياتهم، ويكون لهذا النشاط معنى خاص ونكهة مختلفة خلال شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والإحسان الذي يتنافس فيه الجميع لتقديم الأعمال الخيرية والتطوعية.

وتابع: اعتبر المتطوعون أن زيارة المرضى واجب، وأن كبار السن -وخاصة المقيمين منهم لفترة طويلة في المستشفيات- بحاجة دائمًا للإحساس بالاهتمام والمشاركة من الآخرين؛ مما يساهم في دعمهم نفسيًّا، ويزيد من شعورهم بالسعادة، وأن شهر رمضان دائمًا يذكّرنا بهم وبكل شخص يحتاج للدعم والمساندة معنويًّا أو ماديًّا.

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