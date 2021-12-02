"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

"العلكمي": توفير كامل التجهيزات المدرسية وترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وكشف مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة؛ لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية؛ مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جُل عنايتهم واهتمامهم، والعمل على توفير كل الإمكانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى الوعي الذي يتمتع به طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أثناء تطبيق العودة الحضورية الآمنة لمقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم، عَمِلت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وتم ترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّن "العلكمي" أن الإدارة شكّلت فِرَق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من كافة فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

وهنّأ منسوبو ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناؤه وبناته، الطلابَ والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة؛ مؤكدين أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.