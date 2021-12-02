النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

"العلكمي": توفير كامل التجهيزات المدرسية وترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وكشف مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة؛ لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية؛ مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جُل عنايتهم واهتمامهم، والعمل على توفير كل الإمكانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى الوعي الذي يتمتع به طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أثناء تطبيق العودة الحضورية الآمنة لمقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم، عَمِلت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وتم ترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّن "العلكمي" أن الإدارة شكّلت فِرَق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من كافة فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

وهنّأ منسوبو ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناؤه وبناته، الطلابَ والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة؛ مؤكدين أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وكشف مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة؛ لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية؛ مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جُل عنايتهم واهتمامهم، والعمل على توفير كل الإمكانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى الوعي الذي يتمتع به طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أثناء تطبيق العودة الحضورية الآمنة لمقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم، عَمِلت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وتم ترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّن "العلكمي" أن الإدارة شكّلت فِرَق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من كافة فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

وهنّأ منسوبو ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناؤه وبناته، الطلابَ والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة؛ مؤكدين أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:07 PM

"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

"العلكمي": توفير كامل التجهيزات المدرسية وترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
1
2,037

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بُعد للمرحلة الابتدائية، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وكشف مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة؛ لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية؛ مؤكدًا على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جُل عنايتهم واهتمامهم، والعمل على توفير كل الإمكانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى الوعي الذي يتمتع به طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أثناء تطبيق العودة الحضورية الآمنة لمقاعد الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم، عَمِلت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وتم ترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّن "العلكمي" أن الإدارة شكّلت فِرَق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من كافة فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.

وهنّأ منسوبو ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناؤه وبناته، الطلابَ والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة؛ مؤكدين أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة