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نائب أمير نجران: كلمة الملك تضمنت إصرارًا وعزيمة لمواصلة جميع الإجراءات لمواجهة كورونا

أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية بالتنسيق فيما بينها

نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بما تضمنته من إصرار وعزيمة بالله تعالى لمواصلة جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في كل شبر من أرجاء هذه البلاد المباركة.
وأكد سموه أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة فيروس كورونا دليل واضح على ما توليه المملكة من اهتمام في مواجهة هذا الوباء، والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وبعزيمة أبنائها المواطنين والمواطنات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.
وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق، فيما بينها بسلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وبما أظهره المواطنون والمواطنات من قوة وثبات، وتعاون تام مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الخطط الوقائية.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجنب الوطن كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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نائب أمير نجران: كلمة الملك تضمنت إصرارًا وعزيمة لمواصلة جميع الإجراءات لمواجهة كورونا
سبق

نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بما تضمنته من إصرار وعزيمة بالله تعالى لمواصلة جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في كل شبر من أرجاء هذه البلاد المباركة.
وأكد سموه أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة فيروس كورونا دليل واضح على ما توليه المملكة من اهتمام في مواجهة هذا الوباء، والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وبعزيمة أبنائها المواطنين والمواطنات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.
وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق، فيما بينها بسلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وبما أظهره المواطنون والمواطنات من قوة وثبات، وتعاون تام مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الخطط الوقائية.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجنب الوطن كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
04:09 PM

نائب أمير نجران: كلمة الملك تضمنت إصرارًا وعزيمة لمواصلة جميع الإجراءات لمواجهة كورونا

أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية بالتنسيق فيما بينها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بما تضمنته من إصرار وعزيمة بالله تعالى لمواصلة جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في كل شبر من أرجاء هذه البلاد المباركة.
وأكد سموه أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة فيروس كورونا دليل واضح على ما توليه المملكة من اهتمام في مواجهة هذا الوباء، والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وبعزيمة أبنائها المواطنين والمواطنات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.
وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق، فيما بينها بسلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وبما أظهره المواطنون والمواطنات من قوة وثبات، وتعاون تام مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الخطط الوقائية.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجنب الوطن كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

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