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رئيس وزراء الكويت: تحسّن ملحوظ في صحة أمير البلاد

دعا الله عزّ وجل أن يمنّ عليه بالشفاء ويعود قريباً

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، أن هناك "تحسناً ملحوظاً" في صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.

وغرد حساب مجلس الأمة، نقلاً عن رئيس الوزراء الكويتي، قوله: "اطمأنّ المجلس على صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريباً".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس، تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير الكويت أجرى عملية جراحية "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان أمر أميري قد صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتاً.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء الكويت: تحسّن ملحوظ في صحة أمير البلاد
سبق

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، أن هناك "تحسناً ملحوظاً" في صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.

وغرد حساب مجلس الأمة، نقلاً عن رئيس الوزراء الكويتي، قوله: "اطمأنّ المجلس على صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريباً".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس، تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير الكويت أجرى عملية جراحية "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان أمر أميري قد صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتاً.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:41 PM

رئيس وزراء الكويت: تحسّن ملحوظ في صحة أمير البلاد

دعا الله عزّ وجل أن يمنّ عليه بالشفاء ويعود قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، أن هناك "تحسناً ملحوظاً" في صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.

وغرد حساب مجلس الأمة، نقلاً عن رئيس الوزراء الكويتي، قوله: "اطمأنّ المجلس على صحة صاحب السمو. هناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريباً".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، أمس، تصريحات طمأن فيها الحكومة على استقرار صحة أمير الكويت.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن أمير الكويت أجرى عملية جراحية "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان أمر أميري قد صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتاً.

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