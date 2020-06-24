ساحل العاج: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7677 حالة

سجلت ساحل العاج اليوم، 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7677 حالة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 3128 حالة شفاء، مقابل 56 حالة وفاة؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد.