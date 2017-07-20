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شرطة سلطنة عُمان تنفي وقوع حادث لعائلة سعودية

دعت إلى عدم تداول الأخبار إلا عبر الجهات الرسمية

نفت شرطة عُمان السلطانية، وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار العُمانية، وهو الخبر المزعوم الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، تدعو شرطة عُمان السلطانية، الجميع، إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.

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شرطة سلطنة عُمان تنفي وقوع حادث لعائلة سعودية
سبق

نفت شرطة عُمان السلطانية، وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار العُمانية، وهو الخبر المزعوم الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، تدعو شرطة عُمان السلطانية، الجميع، إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
12:41 PM

شرطة سلطنة عُمان تنفي وقوع حادث لعائلة سعودية

دعت إلى عدم تداول الأخبار إلا عبر الجهات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت شرطة عُمان السلطانية، وقوع حادث لعائلة سعودية على الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار العُمانية، وهو الخبر المزعوم الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "الرؤية" العُمانية، تدعو شرطة عُمان السلطانية، الجميع، إلى عدم تداول الأخبار أو تناقل الصور إلا عبر الجهات الرسمية لذلك.

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