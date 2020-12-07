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"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من تويتر لحماية الحسابات

ستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"

كشفت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، عن تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية، والتي يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.

وأتاحت "تويتر" -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- إمكانية دعم الحسابات بـ"مفاتيح أمان"، وستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد".

ويمكن لـ"مفاتيح الأمان" الجديدة تلك أن تحمي حسابات مستخدمي تويتر، ليفتح بها حسابه سواء على الهاتف المحمول أو على نسخة سطح المكتب.

وكانت "تويتر" قد أعلنت قبل عامين تقريبًا عن نيتها طرح تلك المفاتيح؛ لكن أجلت أكثر من مرة إطلاقها، لاختبار فعاليتها بصورة أكبر.

وتعمل "مفاتيح الأمان" الجديدة على اختيار المستخدم جهازًا للأمان، يكون مدعومًا برقم سري لا يفتح حساب "تويتر" إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.

وتهدف تويتر من تلك الخطوة إلى إيجاد "حاجز مادي آمن" لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار "المصادقة الثنائية" التقليدية.

ولا يمكن من خلال "مفاتيح الأمان" أن يفتح أي شخص حسابات تويتر لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور؛ لأنه يجب أن يُدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.

وقالت "تويتر" إنها سمحت حاليًا لموظفيها باستخدام مفاتيح الأمان الجديدة، بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل؛ بحسب وصفها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من تويتر لحماية الحسابات
سبق

كشفت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، عن تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية، والتي يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.

وأتاحت "تويتر" -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- إمكانية دعم الحسابات بـ"مفاتيح أمان"، وستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد".

ويمكن لـ"مفاتيح الأمان" الجديدة تلك أن تحمي حسابات مستخدمي تويتر، ليفتح بها حسابه سواء على الهاتف المحمول أو على نسخة سطح المكتب.

وكانت "تويتر" قد أعلنت قبل عامين تقريبًا عن نيتها طرح تلك المفاتيح؛ لكن أجلت أكثر من مرة إطلاقها، لاختبار فعاليتها بصورة أكبر.

وتعمل "مفاتيح الأمان" الجديدة على اختيار المستخدم جهازًا للأمان، يكون مدعومًا برقم سري لا يفتح حساب "تويتر" إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.

وتهدف تويتر من تلك الخطوة إلى إيجاد "حاجز مادي آمن" لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار "المصادقة الثنائية" التقليدية.

ولا يمكن من خلال "مفاتيح الأمان" أن يفتح أي شخص حسابات تويتر لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور؛ لأنه يجب أن يُدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.

وقالت "تويتر" إنها سمحت حاليًا لموظفيها باستخدام مفاتيح الأمان الجديدة، بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل؛ بحسب وصفها.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:44 AM

"مفاتيح الأمان".. تقنية ثورية من تويتر لحماية الحسابات

ستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، عن تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية، والتي يمكنها حماية الحسابات من التعرض للاختراق أو السرقة.

وأتاحت "تويتر" -بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"- إمكانية دعم الحسابات بـ"مفاتيح أمان"، وستكون متاحة لأجهزة "آيفون" و"أندرويد".

ويمكن لـ"مفاتيح الأمان" الجديدة تلك أن تحمي حسابات مستخدمي تويتر، ليفتح بها حسابه سواء على الهاتف المحمول أو على نسخة سطح المكتب.

وكانت "تويتر" قد أعلنت قبل عامين تقريبًا عن نيتها طرح تلك المفاتيح؛ لكن أجلت أكثر من مرة إطلاقها، لاختبار فعاليتها بصورة أكبر.

وتعمل "مفاتيح الأمان" الجديدة على اختيار المستخدم جهازًا للأمان، يكون مدعومًا برقم سري لا يفتح حساب "تويتر" إلا بعد تسجيل الرقم السري عليه.

وتهدف تويتر من تلك الخطوة إلى إيجاد "حاجز مادي آمن" لحسابات المستخدمين أفضل من مجرد اختيار "المصادقة الثنائية" التقليدية.

ولا يمكن من خلال "مفاتيح الأمان" أن يفتح أي شخص حسابات تويتر لأي شخص آخر، حتى لو كان يمتلك اسم المستخدم وكلمة المرور؛ لأنه يجب أن يُدخل الرقم السري من على جهاز الأمان.

وقالت "تويتر" إنها سمحت حاليًا لموظفيها باستخدام مفاتيح الأمان الجديدة، بعد تعرضها لهجوم سيبراني هائل؛ بحسب وصفها.

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