بالفيديو.. طالب ثانوي يذهب يومياً لمدرسته بالدراجة: وسيلة نقل ممتعة ولا أخجل

قال: أدمنت ركوبها دون أيّ غضاضة أو خجل ولن أتخلى عنها بعد هذه الفوائد

يذهب سلطان فهد العندس (16 عاماً) الطالب بالمرحلة الثانوية منذ سنة ونصف لمدرسته يومياً على دراجته الهوائية "السيكل"، وذلك دون أن يشعر بأيّ غضاضة أو خجل أو عيب أو يخشى النظرة الدونية من زملائه الذين يحضرون إلى المدرسة بسياراتهم.

ونصح "العندس" كل طالب يسكن بالقرب من مدرسته بتجربة الذهاب إليها على الدراجة ولو مرة واحدة؛ ليشعر بمدى المتعة والفائدة صحياً ونفسياً ودراسياً؛ فهي وسيلة نقل ورياضة تكسبهم الصحة واللياقة البدنية والنشاط والحيوية فهي وسيلة نقل مفيدة للجسم والعقل.

وفي التفاصيل، يؤكد "العندس" الطالب بالصف الثاني ثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع لمكتب تعليم شمال الرياض لـ"سبق" أنه يجد تشجيعاً ودعماً إيجابياً من أسرته ووالديه وزملائه ومعلميه وإدارة المدرسة.

وعن بداياته مع هذه الهواية أضاف "العندس" بقوله: "بدأت في الصف الأول الثانوي، وقد حققت مكاسب وفوائد صحية ونفسية عديدة منها، وأنا الشعور بالنشاط والحيوية، وأنا طريقي إلى المدرسة صباحاً، كما أن مزاجي ونفسيتي تكون في أفضل الحالات، مما ينعكس بشكل إيجابي على يومي الدراسي وتحصيلي العلمي".

وعن نظرة زملائه الطلاب له وهو يقود دراجته للمدرسة حضوراً وانصرافاً أكد أنها كانت إيجابية وداعمة له، لافتاً إلى أن معلميه بالمدرسة قاموا بتشجيعه أمام زملائه بالصف، ويطلبون منهم التصفيق له وتحيته على مبادرته الجميلة والمفيدة والإيجابية للصحة والعقل.

وأضاف أن من أبرز الفوائد التي حققها من ركوبه اليومي الدراجة، أنها ساعدته بشكل مريح في إنقاص وزنه، مع رفع معدل لياقته البدنية، كما لاحظ ذلك من حوله أن وزنه نقص وجسمه بدأ يتحسن ويكون رياضياً، مشيراً إلى أنه إضافة إلى ذهابه على الدراجة للمدرسة؛ فهو وسيلة نقل وتنقل ممتعة لممارسة الرياضة.

وعن دور أسرته ووالديه نوّه "العندس" بأنهم دعموه مادياً ومعنوياً له، مشيراً إلى أنه كان يركب دراجة بسيطة في البداية، وعندما شاهدوا إصراره ومواظبة على ركوبها قام والداه بشراء دراجة أخرى.

وفي ختام حديثه لـ"سبق"، وجّه الطالب "العندس" رسالة لزملائه وأقرانه بالاهتمام والمتابعة الإيجابية للمؤثرين ومشاهير وسائل التواصل في المجالات المفيدة، والتي تضيف للشاب وتفيده في حياته.