"الفلقي" يقف على جاهزية سوق المواشي المؤقت شمال محايل

أُنشئ بتوجيه أمير عسير لفك ازدحام السوق القائم

وقف علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، على سوق المواشي المؤقت الذي وجه بإنشائه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، لفك الازدحام عن السوق القائم.

واستمع الفلقي إلى إيضاح من رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ عن السوق ومرافقه، واطلع على سير العمل، وتجهيز السوق.

وأكد الفلقي أن السوق المقام على مساحة 120x200 سيكون جاهزًا لاستقبال الباعة والمتسوقين بدءًا من صباح غد الثلاثاء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف لجنة من المحافظة للوقوف على مداخل ومخارج السوق بما يتناسب مع وضع السوق الجديد، وفصله عن الشارع العام بصبات خرسانية، وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة.

وعبّر الفلقي عن عظيم شكره وتقديره لأمير عسير على توجيهه بإنشاء السوق المؤقت لفك الازدحام، ودعمه الدائم لكل ما يخدم المحافظة وإنسانها.