وكيل إمارة الرياض يثمن دعم القيادة لمشروع "بوابة الدرعية"

أشار إلى دوره في التعريف بماضيها وحاضرها للأجيال القادمة

ثمّن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وضع حجر الأساس لمشروع "بوابة الدرعية" الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن "18"، لتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية.

وأشار إلى الرؤية الكاملة لتاريخ الدرعية التي ينظر بها خادم الحرمين الشريفين والمقومات في العديد من المجالات التي تحظى بها الدرعية، وقال: هذا الاهتمام تجسد في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيساً لمجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشرف الأول عليها ومتابعة تطويرها .

وأضاف: المكانة التاريخية للدرعية والإنجازات والتضحيات شاهدة عليها ، وإن دور هذا المشروع كبير في التعريف بماضيها وحاضرها للأجيال القادمة.