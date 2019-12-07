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"بلدية بارق" تغلق مطبخَيْن وتصادر 40 قطعة من الأثاث المتهالك

‫"آل مبشر": تم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين

أغلق قسم صحة البيئة في بلدية محافظة بارق مطبخَيْن، وصادرت 40 قطعة من الأثاث المتهالك وغير الصالح للاستخدام.

وقال محمد مرزن آل مبشر، رئيس بلدية بارق، إن المراقبين الصحيين واصلوا جولاتهم الرقابية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملة الرقابة البلدية، وقد تم رصد 12 مخالفة صحية، وإغلاق مطبخَيْن مخالفَيْن للذبح داخلهما، وتم مصادرة الفرش المتهالك والقديم.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم إلزامهما بتغيير الأثاث، وتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين. مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، ومفيدًا المستهلك بأنه في حال وجود مخالفة فعليه الإبلاغ عبر 940.

بلدية بارق

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"بلدية بارق" تغلق مطبخَيْن وتصادر 40 قطعة من الأثاث المتهالك
سبق

أغلق قسم صحة البيئة في بلدية محافظة بارق مطبخَيْن، وصادرت 40 قطعة من الأثاث المتهالك وغير الصالح للاستخدام.

وقال محمد مرزن آل مبشر، رئيس بلدية بارق، إن المراقبين الصحيين واصلوا جولاتهم الرقابية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملة الرقابة البلدية، وقد تم رصد 12 مخالفة صحية، وإغلاق مطبخَيْن مخالفَيْن للذبح داخلهما، وتم مصادرة الفرش المتهالك والقديم.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم إلزامهما بتغيير الأثاث، وتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين. مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، ومفيدًا المستهلك بأنه في حال وجود مخالفة فعليه الإبلاغ عبر 940.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
11:59 PM

"بلدية بارق" تغلق مطبخَيْن وتصادر 40 قطعة من الأثاث المتهالك

‫"آل مبشر": تم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أغلق قسم صحة البيئة في بلدية محافظة بارق مطبخَيْن، وصادرت 40 قطعة من الأثاث المتهالك وغير الصالح للاستخدام.

وقال محمد مرزن آل مبشر، رئيس بلدية بارق، إن المراقبين الصحيين واصلوا جولاتهم الرقابية على المطاعم والمطابخ في بارق ضمن حملة الرقابة البلدية، وقد تم رصد 12 مخالفة صحية، وإغلاق مطبخَيْن مخالفَيْن للذبح داخلهما، وتم مصادرة الفرش المتهالك والقديم.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم إلزامهما بتغيير الأثاث، وتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين. مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، ومفيدًا المستهلك بأنه في حال وجود مخالفة فعليه الإبلاغ عبر 940.

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