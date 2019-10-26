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الحصيني يرسم خريطة أمطار السبت وليلة الأحد

متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: توقعات الأمطار اليوم السبت وليلة الأحد "بمشيئة الله"، أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم وسدير والوشم والمحمل والصمان وشمال الشرقية "مع رياح".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرّمة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يرسم خريطة أمطار السبت وليلة الأحد
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: توقعات الأمطار اليوم السبت وليلة الأحد "بمشيئة الله"، أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم وسدير والوشم والمحمل والصمان وشمال الشرقية "مع رياح".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرّمة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
11:40 AM

الحصيني يرسم خريطة أمطار السبت وليلة الأحد

متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: توقعات الأمطار اليوم السبت وليلة الأحد "بمشيئة الله"، أمطاراً متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة الى غزيرة وحبات بَرَد على "أجزاءٍ" من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم وسدير والوشم والمحمل والصمان وشمال الشرقية "مع رياح".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرّمة)، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

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