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بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني

أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس "كورونا" المستجد من مختبر صيني؛ "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

وكان "بومبيو" أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس "كورونا" المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

فيروس كورونا الجديد

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بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني
سبق

أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس "كورونا" المستجد من مختبر صيني؛ "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

وكان "بومبيو" أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس "كورونا" المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:31 PM

بكين تتحدى واشنطن: لا تملكون أي أدلة عن تسرب "كورونا" من مختبر صيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس "كورونا" المستجد من مختبر صيني؛ "لأنه لا يملكها".

وقالت الناطقة باسم الوزارة هوا تشونينغ: "أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأضافت: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة. لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

وكان "بومبيو" أعلن قبل أيام أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس "كورونا" المستجد ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

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