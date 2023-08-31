شاهد من جدة.. دهم منزل شعبي استغله مخالفون لتربية وذبح الدواجن

مصادرة وإتلاف المواد والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية

ضبطت الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، منزلاً شعبياً استغله مخالفون لتربية وذبح الدواجن بشكلٍ مخالفٍ بحي البغدادية، وأسفر دهم المنزل عن رصد عددٍ من المخالفات الصحية والبلدية وجرت مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع.

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس؛ أن الأمانة واصلت حملتها على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، مبيناً أن الفرق الميدانية خلال متابعتها المنازل التي تُستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت منزلاً شعبياً يستخدم لتربية وذبح الدواجن بطرق مخالفة، تديره عمالة مخالفة وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، مؤكداً مصادرة وإتلاف المواد والأدوات المستخدمة واتخاذ الاجراءات النظامية حيال الموقع.

وأكد "الدقس"؛ استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.