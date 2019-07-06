بعد المتداول.. إنهاء خدمات وافد همّ بفصل 30 سعودياً في الخبر

وفق تدخل حاسم لـ"عمل الشرقية" قضى بتعويض عامل بمبلغ 490 ألف ريال

تدخل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لإنصاف أكثر من 30 موظفاً سعودياً بعد أن تم فصل أحدهم من قبل أحد الوافدين وقيامه بالعمل على إنهاء إجراءات الاستغناء عنهم، مستغلاً عمله في إدارة الموارد البشرية بالشركة مخالفاً لنظام العمل الذي يحظر على غير السعوديين العمل في إدارات الموارد البشرية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل لـ"سبق" أنه نتيجة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية تم التأكد من اسم المنشأة ومقرها حيث اتضح أنها في محافظة الخبر وتمت زيارة المنشأة من قبل مكتب عمل الخبر والتعامل معها وفق أنظمة ولوائح نظام العمل؛ حيث تبين أن الشركة خالفت الأنظمة وقامت بتوظيف موظف غير سعودي في وظيفة مقصورة على السعوديين، مما مكنه من استغلال موقعه والسعي للاستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي.

وأضاف "المقبل" أنه تم ضبط مخالفات عدة أثناء الزيارة تجاوز مبلغها ما يقارب 420 ألف ريال؛ حيث عمل المختصون على معالجة وضع السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم وإعادتهم لعملهم، وتم فتح دعوى لدى إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر للنظر في دعوى أحد الموظفين الذين تم إنهاء عقده لتنتهي الدعوى بتصفية حقوقه ومستحقاته بمبلغ 490 ألف ريال.

وكذلك تم عمل خروج نهائي للوافد الذي يعمل في إدارة الموارد البشرية وتعيين أحد أبناء الوطن، ولا تزال إدارة مكتب عمل الخبر تعمل على متابعة وضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديهم من مخالفات لأنظمة ولوائح العمل.

ودعا "المقبل" جميع العاملين في القطاع الخاص لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها؛ وذلك عبر الاتصال بالهاتف المجاني (19911) أو عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، مؤكداً عدم تعيين وافد أجنبي على الوظائف المقصورة على السعوديين؛ حيث ستطبق العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.