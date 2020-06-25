"فيصل بن فرحان" بيحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا
تناولا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
"فيصل بن فرحان" بيحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-25
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:54 AM
"فيصل بن فرحان" بيحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فنلندا
تناولا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.