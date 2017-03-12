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لتحليل بياناتهما.. إيران ترضخ وترسل صندوقَيْ الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى "كييف"

"بارفاريش" قال إن طهران دعت دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات

قال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة لرويترز: إن هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقَين الأسودَين الخاصَّين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف؛ وذلك لتحليل بياناتهما، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح "فرهاد بارفاريش"، رئيس وفد إيران للمنظمة التي مقرها مونتريال، أن الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات.

وتُنهي هذه الخطوة جمودًا دام شهرين بخصوص مصير تسجيلات الطائرة المنكوبة التي أسقطها الجيش الإيراني يوم الثامن من يناير الماضي؛ وهو ما تسبَّب في مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

إيران المنظمة الدولية للطيران المدني الأمم المتحدة هيئة الطيران المدني الإيرانية الطائرة الأوكرانية الصندوق الأسود

الرئيسية/ أخبار العالم

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لتحليل بياناتهما.. إيران ترضخ وترسل صندوقَيْ الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى "كييف"
سبق

قال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة لرويترز: إن هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقَين الأسودَين الخاصَّين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف؛ وذلك لتحليل بياناتهما، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح "فرهاد بارفاريش"، رئيس وفد إيران للمنظمة التي مقرها مونتريال، أن الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات.

وتُنهي هذه الخطوة جمودًا دام شهرين بخصوص مصير تسجيلات الطائرة المنكوبة التي أسقطها الجيش الإيراني يوم الثامن من يناير الماضي؛ وهو ما تسبَّب في مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:15 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:35 AM

لتحليل بياناتهما.. إيران ترضخ وترسل صندوقَيْ الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى "كييف"

"بارفاريش" قال إن طهران دعت دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة لرويترز: إن هيئة الطيران المدني الإيرانية وافقت على إرسال الصندوقَين الأسودَين الخاصَّين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران خطأ إلى كييف؛ وذلك لتحليل بياناتهما، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أوضح "فرهاد بارفاريش"، رئيس وفد إيران للمنظمة التي مقرها مونتريال، أن الهيئة الإيرانية دعت كذلك دولاً أخرى مهتمة للمشاركة في قراءة البيانات.

وتُنهي هذه الخطوة جمودًا دام شهرين بخصوص مصير تسجيلات الطائرة المنكوبة التي أسقطها الجيش الإيراني يوم الثامن من يناير الماضي؛ وهو ما تسبَّب في مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

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